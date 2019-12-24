أصالة تتألق في حفل «بعض من ذكرياتي» بالسعودية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم “بعض من ذكرياتي”، بموسم الدرعية.
أصالة، تألقت خلال الحفل بإطلالة بيضاء، وقمت باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا معها كلمات أغانيها.
وعبرت أصالة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الحفل، وحضور عدد كبير من الجماهير رغم برودة الجو.
ورافق أصالة خلال الحفل ابنتها شام الذهبي، التي حضرت معها الحوارات الصحفية التي أجرتها قبل صعودها على المسرح.
يذكر أن ليلة إبداعات الشاعر تركي، تضم عدد من النجمات من مختلف الوطن العربي، والنجمات المشاركات في الحفل هن “انغام، وداليا مبارك، وأصالة، وأسماء لمنور، وأميمة طالب”.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين، والحفل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وكان اللافت خلال الحفل هو ظهور كل النجمات وهن يرتدين اللون الأبيض على المسرح.
ويعد هذا هو الحفل السادس عشر لأصالة خلال هذا العام، كما أنه الحفل الاول الذي يجمعها بالفنانة المصرية انغام بعد أزمتهما.
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