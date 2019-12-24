ماجد المصري: بكيت كثيرًا بسبب هذا المقلب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان ماجد المصري، العديد من كواليس الأعمال التي شارك فيها خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهها.

ماجد المصري، قال خلال حواره مع برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن دوره في مسلسل “زلزال” من أحب الأدوار لقلبه، و أنه تقمص دور “خليل كتخة” الشرير وكان يتلذذ في إزلال “ليزر”، الذي قام بأداء دوره الفنان محمد رمضان.

وأضاف، أنه قام بأداء دوره في المسلسل بدون “مصحح لهجة” بالرغم من صعوبته، مضيفًا: “اللهجة الفلاحي من أصعب اللهجات في مصر، واستلزم تمكني منها تدريبات متواصلة”.

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وتحدث للمرة الأولى عن حبه في تنفيذ “المقالب” في أصدقائه، قائلًا: “نفسي أعمل مقلب في أمير كرارة، أمير ممثل طيب ولو عملت فيه مقلب ممكن يجري ورايا 30 كيلو”.

وأضاف: “بكيت بالدموع في مقلب هاني هز الجبل، ومكنتش أعرف انه ده مقلب، المقلب كان مرعب ولو حصل غلطة من السواق كان هيتسبب في كارثة، والشتيمة مكنتش هتشفي غليلي من هاني رمزي”.