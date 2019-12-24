راندا البحيري توجه رسالة شكر وعرفان لأشرف زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية راندا البحيري، رسالة خاصة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

راندا البحيري، نشرت صورة لها برفقة أشرف زكي، وعلقت عليها قائلة: “نقيبي و افتخر دكتور أشرف ذكي من أهم الشخصيات المصرية علي مر السنين.. تأثيره علي الوسط الفني عمومًا بكل عناصره من ممثلين مبدعين فنانين فنيين و حتي أبناء النقابات الأخري كلهم بياخدوا رأيه و يحترموه و بيحبوه.. عمره ما قصر تجاه حد عمره ما كان مش اد المسئوليه خلق ليعطي”.

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وأضافت: “بجد ربنا اداله موهبة و قدره علي العطاء مشوفتهاش عند حد، اللي بيشتغل في العمل العام و خدمة البني آدمين ده حد أكيد كريم كرم كبير شكرا دكتور أشرف عمرك ما قصرت معانا.. أبونا و أخونا و معلمنا و قائدنا.. باسم فنانين مصر كلها بقولك بنحبك أوي أشرف ذكي”.

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في الجزء الأخير من مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل ورياض الخولي، كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.