أشرف عبدالباقي يخوض بطولة «الكوخ المحترق» مع مجموعة أطفال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 بدأ الفنان المصري أشرف عبدالباقي، تصوير مسلسل “الكوخ المحترق”، عن الغاز “المغامرون الخمسة، وذلك برفقة مجموعة من الأطفال. أشرف عبدالباقي، اختار 5 أطفال من المسابقة التي أطلقها قبل أيام عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، لاختيار أطفال موهوبين من الجنسين. مسلسل “الكوخ المحترق”، للكاتب الراحل محمود سالم، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وأخراج سيف يوسف، وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني. Advertisements وكشف أشرف عبدالباقي عبر صفحته عن أسماء الأطفال الذين يشاركوه في العمل بعد نجاحهم في المسابقة وهو علي صالح، ولي لي شعلان، ومعاذ عمرو، وأيتن رمضان، ومثاد أبو المجد. المسلسل الجديد سيتم عرضه عبر قناة “وورك شوب” على YouTube، وستكون مدة الحلقة 5 دقائق فقط.

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