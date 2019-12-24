بعد 5 شهور.. الإعلامية جيهان منصور تنفصل عن زوجها وتكشف السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية اللمصرية جيهان منصور انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدى جميل، بعد زيجة لم تستمر سوى 5 أشهر فقط، حيث أكدت أن الطلاق وقع في شهر سبتمبر الماضي.

جيهان كشفت سبب الانفصال، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: “كثير من أصدقائي والإعلام والصحافة يعلمون انني تزوجت في شهر ابريل ٢٠١٩، لكن لأن الزواج تم بسرعة شديدة وكنت في اقصى درجات اليأس من موضوع العمل، لم أخذ وقتي في التفكير ودراسة الموضوع جيداً ولم انتبه لخلافات شديدة بيننا في الشخصيات والطباع والتفكير ومنهج الحياة”.

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وأضافت:” كما لم أسأل جيداً عن الماضي الشخصي للطرف الآخر، فقط استمعت إليه وصدقته ولم أسأل عنه للأسف في المجتمع المحيط قبل الزواج، وما علمته بعد ذلك كان محبطاً جداً للأسف.. فأعلن هنا أنه تم الطلاق في شهر سبتمبر الماضي وانتظرت حسب الأصول شهور العدة في مصر، والموضوع الآن منظور أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتي الشرعية من هذا الشخص”.

وتابعت: “ولهذا قررت السفر لأميركا (رحلة قصيرة) لتضميد الجراح من كل الأصعدة المهنية والشخصية في رحلة علاج نفسي عن كل ما أصابني من ضرر على مدار عامين من الكذب والإدعاء وعدم الوفاء بالعهود على كافة الأصعدة!!!!”.