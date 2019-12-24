أنغام تتألق في السعودية بأول ظهور لها بعد العملية الجراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم “بعض من ذكرياتي”، بموسم الدرعية.

أنغام، تألقت خلال الحفل بإطلالة بيضاء، والذي يعد أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا لتركيب دعامة لتخفيف آلام حصوات الكلى التي تعاني منها.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا معها كلمات أغانيها.

Advertisements

يذكر أن ليلة إبداعات الشاعر تركي، تضم عدد من النجمات من مختلف الوطن العربي، والنجمات المشاركات في الحفل هن “انغام، وداليا مبارك، وأصالة، وأسماء لمنور، وأميمة طالب”.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين، والحفل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان “ليلة ياسر بوعلي”، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.