صلاح عبد الله يشارك في «الخطة العامية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان والنجم المصري صلاح عبد الله، ضمن أحداث فيلم “الخطة العامية” مع الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل، حيث وقع الأيام الماضية ليشارك فى بطولة العمل، ويظهرعبد الله بشخصية كوميدية بشكل مختلف وجديد بخلاف ما قدمه من قبل.

وخلال أحداث العمل يحاول على ربيع ومحمد عبد الرحمن سرقة بنك، حيث يظهرا بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، ويتضمن الفيلم على جرعة من الضحك تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها خلال الفترة الماضية.

فيلم “الخطة العامية” بطولة على ربيع محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وأخرون، إخراج معتز التونى.

وعلى جانب آخر يشارك صلاح عبد الله كضيف شرف فى فيلم “ًلص بغداد” مع محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن أمينة خليل وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى والمقرر طرحه فى السينمات خلال شهر يناير 2020.