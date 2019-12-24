مع انتهاء مشوار “ذا فويس”… هذا ما قاله راغب علامة

مع انتهاء مشوار برنامج “ذا فويس – احلى صوت” في موسمه الخامس، أعتبر السوبرستار راغب علامة أن هذه التجربة كانت ناجحة جداً.

واتخذ السوبرستار من حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام منبراً ليوجه رسالة شكر لكل من ادارة مجموعة قنوات MBC، وTalpa، زياد كبة، والجميع فرداً فرداً بدون استثناء.

وأضاف موجهاً الشكر الكبير جداً لكل زملائه المدرّبين النّجوم سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي حيث قضى معهم أروع وأمتع الأوقات. كما وجّه تحيّة كبيرة لمقدّمي البرنامج ياسر السقاف وناردين فرج، والجمهور الكريم، وكل المواهب الرائعة. ووجه شكراً من القلب للملحن والموزع الموسيقي جان ماري رياشي والفرقة الموسيقية بقيادة عصام، وشكراً لياسر. وأعتذر راغب في حال نسي أحداً.

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وأكد السوبرستار الى انه فخور بوجوده في هذا الموسم من برنامج “ذا فويس”. وزاده فخراً فريقه المميز أي “فريق راغب”. وشكر كل شخص آمن في هذا الفريق وساهم بأي طريقة كانت حتى يفوز بلقب “احلى صوت”، مع تنويه خاص بمواهب “فريق راغب” الذين أبدعوا ويستحقون عن جدارة أن يكونوا نجوم في عالم الفن”.

وكان فريق راغب علامة قد حصد اللقب في “ذا فويس” من خلال المشترك التونسي مهدي عياشي الذي حصد أعلى نسبة تصويت في حلقة عرضت مباشرة يوم السبت الفائت في استديوهات “ام بي سي” في لبنان.

من جهة أخرى، أطلق “علامة” جديده الغنائي منذ عدة أيام. والأغنية الجديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “كان غيرك أشطر”، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

نشير أن السوبرستار يتحضّر لإعداد برنامج حفل رأس السنة الذي يحييه هذا العام في العاصمة الأردنية وتحديداً في فندق “غراند حياة” عمّان.