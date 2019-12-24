“لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون جديد مع هذه الفنانة

تستكمل شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مسيرة النجاح بإنتاج اصدارات غنائية جديدة وذلك بعدما كشف الكاتب والملحن محمد الرفاعي عبر حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام عن تعاون جديد يجمعه مع الفنانة المغربية هند سداسي من خلال أغنية جديدة بعنوان “عاهدت نفسي” انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأعلن محمد الرفاعي الى أن هند سداسي انتهت من تسجيل الأغنية في دبي وهي من كلماته والحانه ومن توزيع وسام عبد المنعم.

كما قامت هند بنشر مجموعة صور من الاستديو من أجواء تسجيل الأغنية وعلقت قائلة: “تشرفت بالتعاون مع أهم شركة انتاج عربية لايف ستايلز ستوديوز. الأغنية من كلمات و ألحان الأستاذ محمد الرفاعي وتوزيع وسام عبد المنعم. انتظرونا قريبًا”.

وتستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لاصدار العديد من الأغنيات الجديدة مع بداية العام الجديد وذلك بعدما قدمت خلال عام 2019 حوالي 18 عملاً مع نخبة من أهم الفنانين الشباب. لقراءة الخبر: خاص- لايف ستايلز ستوديوز وحصاد عام 2019: سنة حافلة بالأعمال الناجحة