هل فشلت المصالحة بين أصالة وأنغام؟.. هذا ما حصل بحفلهما بالسعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن مساعي الصلح بين النجمتين أصالة نصري وأنغام لم تنجح، على هامش فعاليات "موسم الدرعية" في المملكة العربية السعودية والتي حملت عنوان "بعض من ذكرياتي.. تركي"، بعد أن تداولت بعض الأنباء عن توجه بين أصدقاء الطرفين والمقربين منهما لمصالحتهما.

وأحيت النجمات أصالة وأنغام وأسماء لمنور وداليا مبارك وأميمة طالب مساء الاثنين الحفل الغنائي بفقرات متتالية بينهن، ووجهن رسائل الحب والتقدير للشاعر تركي بن عبد الرحمن على مشواره الفني، وحرصت الفنانات المشاركات على ارتداء اللون الأبيض في إطلالاتهن.

وافتتحت نجم ستار أكاديمي أميمة طالب الحفل الذي بدأ عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين، ثم شاركت الفنانة داليا مبارك في الفقرة الثانية، بينما كانت أسماء لمنور في الفقرة الثالثة، والرابعة لأنغام، وجاءت أصالة في الفقرة الخامسة والأخيرة.

وحرصت النجمتان أسماء لمنور وأميمة طالب على التوجه إلى غرفة أصالة قبل دخول الأخيرة المسرح، ثم اختتمت أصالة الليلة الغنائية "بعض من ذكرياتي" وقدمت عدة أغاني للشاعر التركي مثل "اصحى تسأل" و"تناقض" و"هذا انت"، و"ما عاد بدري"، ثم أنهت الحفل برفقة زميلتيها أسماء لمنور وأميمة طالب بأغنية "قالوا حبييبك مسافر".

وبدا واضحا عدم وجود أي تقارب بين النجمتين أنغام وأصالة في الحفل؛ إذ لم تظهر الأولى أنها كانت متفاعلة سوى في فقرتها بحسب المتابعين، كما أن أنغام لم تنضم إلى أصالة في الفقرة الأخيرة مثلما فعلت أسماء لمنور وأميمة طالب.

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وكان واضحا بحسب المتابعين صعوبة أن تكون هناك مصالحة بين النجمتين خاصة وأن أصالة هي من بدأت خلافها مع الفنانة المصرية، كما قالت في تصريحات إعلامية مختلفة أن صداقتها بأنغام قد انتهت ولا تنوي مصالحتها.

وكانت المشاكل وقعت بينهما بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجوما عليها، خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى تكون ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية.

يذكر أن كواليس حفل موسم الدرعية قد شهد أيضا حضور زوجي داليا مبارك وأنغام؛ إذ أطلّ الموزع أحمد إبراهيم برفقة أنغام لحضور الحفل، خاصة أنها كانت تمر بوعكة صحية صعبة خلال الأيام الماضية كادت بسببها أن تلغي المشاركة في الحفل نتيجة إصابتها بحصى في الكلى، كما ظهرت شام ابنة أصالة في الحفل أيضا.