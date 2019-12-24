تعرف على عدد زيجات جورج وسوف والأولى تزوجها بدون علم أهلها

يصادف اليوم، عيد ميلاد النجم جورج وسوف والذي أكمل عامه الـ 59 ، وقد بدأ مشواره الفني منذ اكثر من أربعين عامًا وقدم العديد من الالبومات الناجحة ومنها روح الروح وكلام الناس وطبيب جراح ودول مش حبايب. حياة جورج وسوف الشخصية مثيرة للجدل دائمًا وما لا يعرفه الكثير أنه تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى شاليمار وعمره لم يتجاوز 21 عامًا وكان زواجهما مدنيًا بعد رفض أهلها حيث سافر معها لباريس وتزوجا دون علم عائلتها وأمجب منها ثلاث ابناء.

وفي عام 2014 أعلنت ندى زيدان والتي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والقطرية زواجها منه وأنجبت منه إبنتهما عيون ولكنها في2017 أعلنت إنفصالها منه موضحة أن قرارهما في مصلحة إبنتهما.

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