للتنويه عن قرب موعد عرضه، بدأت شبكة قنوات mbc في إذاعة الإعلانات الأولى للموسم الجديد من برنامج المسابقات The Voice Kids. ونشر الحساب الرسمي لـmbc عبر انستغرام الإعلانات الأولى للموسم الجديد، والتي يظهر فيها أعضاء اللجنة وهم نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني. يذكر أن الموسم الجديد من برنامج The Voice Kids شهد تغييرات في المدربين، إذ انضم له عاصي الحلاني ومحمد حماقي بدلا من كاظم الساهر وتامر حسني. Advertisements قد يهمك ايضاً: نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية بحضور الآلاف نانسي عجرم تتغزل في مصر عبر "إنستغرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي وحماقي وعاصي في الدعاية الأولى لـ "ذا فويس كيدز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.