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كايلى جينر تهدى ابنتها قصرا صغيرا فى عيد الميلاد الثانى.. صور وفيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، صغيرتها التى لم تكمل عامها الثانى "ستورمي" بهدية فاخرة بمناسبة أعياد عيد الميلاد المجيدة.

وكشفت النجمة صاحبة الـ 22 عاماً، عن الهدية الفاخرة التى أهدتها لنجلتها "ستورمي"، فى مقطع فيديو نشرته امس، وجاءت عبارة عن "قصر صغير"، وضعته فى الحديقة الخاصة لمنزلها، ويتكون من عدة غرف وبعض الاثاث من البلاستيك لكى تتمكن صغيرتها من اللعب داخل المنزل.

 

ويظهر القصر الصغير الذى اهتدته كايلي لأبنتها، من داخل شرف المنزل لكى تتمكن من متابعتها أثناء فترة لعبها داخل المنزل الخاص بها، وهو يحتوى على لافته مرسومة فوق المدخل جاءت "أهلا بالأصدقاء"، كما يحتوى المنزل على مطرقة الباب، ووحدة تكييف الهواء، ومدفأة، ومطبخ صغير منسق

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وقالت عارضة الأزياء الأمريكية التى تمتلك154  مليون متابع عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، أنها اعتادت ان يكون لها منزل مماثل لهذا فى فترة طفولتها، وهو ما حرصت على توفيره لـ "ستورمى" فى تلك الفترة.

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كما ظهرت كريس جينر والدة النجمة الأمريكية فى مقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى أمس، وعلى قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وحصد على ما يقارب الأربعة مليون مشاهدة خلال ساعات من نشره.

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