شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يكشف عن ملامح كليبه "رايحين نسهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة من كواليس كليبه الجديد المنتظر لأغنيته "رايحين نسهر"، عبر حسابه الشخصي بإنستجرام، والتي ظهر فيها وهو يتوسط فتاتين ويرتدي نظارة الشمس الذهبية.

وحرص رمضان على تشويق جمهوره بالصورة وكتب "هل أنتم مستعدون؟، بوم بوم، قريبًا، رايحين نسهر، إخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح".

وجاءت كلمات الأغنية كالأتى: "صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".

ويحيى رمضان حفلاً غنائيًا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، ويخوض بطولة مسلسل "البرنس" فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة غادة عادل، وأحمد زاهر، روجينا، مى سامى، ومن أنتاج شركة سينرجى.