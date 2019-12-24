شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يروج لفيلم "الفلوس" قبل ساعات من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان تامر حسنى، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، مجموعة من الصور الدعائية لفيلمه الجديد "الفلوس" قبل ساعاته من طرحه فى السينمات، حيث يشاركه فى الفيلم النجوم خالد الصاوى وزينة، ومن المقرر أن يطرح فى السينمات بدءً من الساعة 12 صباح غد الأربعاء 25 ديسمبر.

Advertisements

ومنذ يومين، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى الإعلان الرسمي الثانى له وهو من إخراج سعيد الماروق، ويظهر في الإعلان الثانى للفيلم المزيد من لقطات الأكشن التي تتنوع بين المشاهد التى تجمع بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني، ومطاردات السيارات، وتفاصيل جديدة فى الخدع والألاعيب بين الشخصيات.



تامر حسنى يروح لفيلم الفلوس قبل ساعات من عرضه

فيلم ‏‏الفلوس من بطولة الفنانين تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطى، ‏إخراج سعيد ‏الماروق، وتدور أحداث الفيلم حول يدور الفيلم حول شاب نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.