شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح فيلم "الفلوس " بساعات.. شاهد تامر حسنى في كواليس التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى، بفيديو من كواليس تصوير فيلمه " الفلوس" الذي يطرح في دور السينما بعد ساعات، الفيديو صور فترة استعداداته البدنية للفيلم مع الفنان خالد الصاوى، كما طالب من متابعيه عدم أداء تلك التمرين في المنزل.

وكتب تامر حسنى، قائلا:" فترة الاستعدادات البدنية قبل تصوير فيلم الفلوس وآخر تمرين في الفيديو محدش يحاول يعمله إلا اللي بيتمرنوا كويس عشان محدش يتخبط او يتعور، أن شاء الله بكره أول يوم عرض فيلم الفلوس بجميع سينمات مصروالوطن العربى".

يذكرأن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامرحسنى، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.

ويدور الفيلم حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.