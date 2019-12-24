شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ومجد القاسم وآخرون يقدمون أوبريت غنائيا للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجوم الغناء الوطن العربي لتقديم أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطني العربي"، وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام.



شريف حمدان وعبد الله حسن وأحمد سعد

يشارك في الأوبريت الذي من المقرر طرحه على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المُقبلة، عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد سعد، ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقي.



شريف حمدان ومجد القاسم

الملحن شريف حمدان قدم العديد من الأغاني الناجحة نجوم الغناء منهم حكيم، وغادة رجب، وعبد الباسط حمودة، وجواهر، وسمسم شهاب، ومجد القاسم، وليلي غفران، وحمادة هلال، وإيهاب توفيق.



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