شكرا لقرائتكم خبر عن "كلمتين ممكن يزعلوا الأهلوية".. نبيل الحلفاوى يعلق على تراجع مستوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفنان نبيل الحلفاوى واحدا من نجوم الفن الذى يعشق النادى الأهلى، والذى دائما ما يكتب أراءه حول الساحرة المستديرة عبر موقع تويتر، حيث أشار أن تراجع مستوى نادى الزمالك ليس فى مصلحة الكرة المصرية، كما تمنى تماسكه ووقف نزيف النقاط.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى:"كلمتين ممكن يزعلوا بعض الأهلوية مني. أنا غيرمستريح لما يمر به الزمالك. مش في مصلحة الكرة المصرية ولا في مصلحة حد بما فيهم الأهلي. مش للدرجة دي يعني"



نبيل الحلفاوى

وأضاف:"أتمنى أن يتماسك وألا يواصل النزيف بهذا المعدل غير المناسب لتاريخه ومكانته وعناصره الفنية... لو الكلام ده هيزعل الزمالكاوية همسحه فورا".

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وكان الأهلى قد أسعد جماهيره بفوز جديد فى الدورى المصرى على فريق الاتحاد السكندرى،أمس، وذلك برباعية نظيفة، عزز بها صدارته للدورى بـ 8 انتصارات متتالية، دون هزيمة.

ورفع الفوز العريض رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدورى، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.