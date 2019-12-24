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شكرا لقرائتكم خبر عن "صف ثانى".. أول فيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عمرو عابد في ورشة مهد لتطوير الأفلام في الفترة ما بين 20 – 25 ديسمبر بالفيلم القصير " صف ثاني" الذي يعتبر أول عمل من إخراج وتأليف عمرو عابد ويشاركه الكتابة يمنى خطاب.
يعمل برنامج مهد لتطوير الأفلام كحاضنة للمشاريع السينمائية المصرية والعربية الجديدة وأيضا لمشاريع الإنتاج العربي – الأوروبي المشترك، ..يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو عابد كان فيلم لما بنتولد مع المخرج تامر عزت كما ينتظر عرض فيلم دماغ شيطان قريباَ كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.
عمرو عابد
عمرو عابد
عمرو عابد
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