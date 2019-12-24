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شكرا لقرائتكم خبر عن طلى بالأبيض.. أنغام تنشر صور مشاركتها فى حفل الدرعية بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة أنغام صور جديدة عبر "إنستجرام" خلال مشاركتها فى حفل الدرعية فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى يقام تحت عنوان "الشاعر تركي.. ببعض من ذكرياتي"، وعلقت على الصورة قائلة "بعض من ذكرياتى فى حفل الدرعية موسم الرياض من أشعار الشاعر تركى".
وشاركت أنغام فى الحفل بأغانى من أشعار الشاعر تركى أحد الأسماء التى فرضت أسمائها على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال لكثير من الفنانين سواء لنجوم الفن فى السعودية والخليج، ويأتى الاحتفاء بالشاعر تركى فى موسم الدرعية ليعيد شيئا من ذكرياته فى أمسية تحمل عنوان "بعض من ذكريات تركي" فى "الدرعية"، حيث شارك كل من أصالة نصرى وأنغام وأسماء المنور وداليا مبارك وأميمة فى حفلا فنيا.
انغام من حفل الدرعية
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