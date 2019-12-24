شكرا لقرائتكم خبر عن أب وأم فى نفس الوقت.. أنجلينا جولي تتسوق للكريسماس مع أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور جديد للنجمة العالمية أنجلينا جولي مع أبنائها فى أحد أسواق لوس أنجلوس لشراء هدايا عيد الميلاد، أنجلينا قررت بعد انفصالها عن النجم العالمى براد بيت، أن تلعب دور مزدوج مع أبناءها وهو دور الأم والأب فى نفس الوقت.

ورصدت كاميرات المصورين، ظهور الممثلة العالمية بصحبة ابنتيها زهارا وشيلوه فى شوارع مدينة لوس أنجلوس، وهى ترتدى زى كلاسيكى تظهر فيه أناقتها ومناسب مع فصل الشتاء.

ووفقا لتصريحات أصدقاء النجمة صاحبة الـ 44 عامًا، فقد أكدت على أن ابنتيها سيقضون احتفالات الكريسماس مع والدهما براد بيت مثلما يفعلان كل عام، وقالت جولى "سوف يشارك الأطفال معى ومع والدهم بالتساوى خلال عيد الميلاد، وهذا ما فعلوه فى العام الماضى ولن يختلف هذا العام".

ويعرض للنجمة العالمية فيلمها Maleficent: Mistress of Evil فى دور العرض السينمائي حالياً، وحقق إيرادات وصلت إلى 484 مليونا و650 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 18 أكتوبر الماضى.

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ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.