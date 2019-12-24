محمد رمضان ينشر صورة من كليب "رايحين نسهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة، من كليبه الجديد "رايحين نسهر"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة، :"جاهزين، رايحين نسهر، قريبا، إنتاج روتانا، إخراج محمد سامي".

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد، 10 يناير المقبل في دبي.

ومن ناحية آخرى بدأ رمضان منذ أيام تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا، نجلاء بدر، وإدوارد، أحمد زاهر، وعدد كبير من الفنانين.