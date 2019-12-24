بعد تساؤلات الجمهور.. لقاء سويدان تكشف لمصراوي كيف خسرت 15 كيلو من وزنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقت الفنانة لقاء الخميسي العشرات من الأسئلة التي تطالبها بمشاركة جمهورها سر فقدانها الكثير من الوزن، بعد نشرها عدد من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة رشيقة للغاية إذ فقدت الكثير من الوزن بمنطقة الوجه والخصر.

وكشفت لقاء تفاصيل خسارتها الوزن، وأكدت إنها بالفعل خسرت الكثير من الوزن، قائلة: " خسرت وزني بسبب الدايت والسيسيتم اللي ماشية عليه".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" لا أقترب من المياة الغازية ولا أتناول أي شئ دسم، ولا أضع السكر لمشروباتي، فضلًا عن تناولي المياة بكثرة وممارسة الرياضة.

وعن عدد زياراتها للصالات الرياضية، قالت :"الأمر ليس له قاعدة ثاتبة، أحيانًا 6 مرات في الأسبوع وأحيان بأخرى 3 زيارات فقط أسبوعيًا، "على قد ما بقدر بروح".

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واستطردت "سويدان": " من أول ما بدأت دايت من سنة تقريبًا خسرت 15 كيلو، لحد ما جسمي اتظبط ومبقتش محتاجة أعمل رجيم لإني خلاص بقيت عارفة إيه اللي بيزيد وزني وبطلته".

واستكملت: " مبحرمش نفسي من حاجة أبدًا، ساعات باكل برجر أو أكلات تقيلة شوية، ولكن بقدر أحرقها في خلال يومين، بحافظ على النظام ومباكلش لحوم لحد ما أحرق".

وأوضحت: " تابعت مع دكتور رجيم 3 أشهر، وبعد كدا فهمت النظام الغذائي اللي المفروض أمشي عليه، وبقيت أقرا على النت كتير، وعندي تطبيقات كتيرة بتوجهني للأكل الصحي وبجرب واللي بيريحني وبستمر عليه".

آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، المسلسل بطولة لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، ريم هلال، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، طارق صبري، دنيا المصري، مي فخري، أحمد صيام، الأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب