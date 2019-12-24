أصالة تختتم حفلاتها الغنائية هذا العام في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفلا غنائيا في الكويت، احتفالا بليلة رأس السنة.
ونشرت أصالة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبة ، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته ، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب ، بحلوها ومرّها ، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام في الكويت".
وأحيت الفنانة أصالة، أمس، حفلا غنائيا بمشاركة الفنانة أنغام، بموسم الدرعية ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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