أصالة تختتم حفلاتها الغنائية هذا العام في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفلا غنائيا في الكويت، احتفالا بليلة رأس السنة.

ونشرت أصالة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبة ، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته ، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب ، بحلوها ومرّها ، ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام في الكويت".

وأحيت الفنانة أصالة، أمس، حفلا غنائيا بمشاركة الفنانة أنغام، بموسم الدرعية ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.