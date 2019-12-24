محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من رحلتها للمملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات "ميدل بيست". وظهرت سلمى في إحدى الصور على جمل وسط الصحراء، وعلقت :"من الصحراء الجميلة". واختتمت السبت الماضي، فعالية "ميدل بيست" التي تعد الأبرز ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ تضمنت 18 حفلًا عالميا و28 عرضا. وكتب تركي اَل الشيخ عن هذه الفعالية عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر".

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كانت هذه تفاصيل خبر على جمل...سلمى أبو ضيف تنشر صورًا من المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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