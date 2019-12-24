فيديو| ميرهان حسين تغني "سو يا سو" على مركب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء تصويرها مسلسل "ختم النمر"، في مدينة أسوان.

وظهرت ميرهان في الفيديو على "مركب"، وهي تغني أغنية "سو يا سو"، للفنان محمد منير، رفقة طفل من معجبيها، وعلقت :"شوفوا الكاريزما، ماشاء الله قمر، عسل، وكاريزما".

مسلسل "ختم النمر"، هو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسني في الدراما، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، فكرة وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.