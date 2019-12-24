محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة الشابة تارا عماد عن سعادتها بمشاركتها في مسرحية "علاء الدين"، بطولة الفنان أحمد عز.
وقالت تارا، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا"،:"حسيت إن دي حاجة حابه أعملها، أنا ما كنتش أعرف مسرح خالص ولكن فريق العمل قالي أطمني، سيبلنا نفسك وما تقلقيش تماما".
تابعت تارا،:"بقالي شهرين في المسرح بتمرن على طريقة الكلام في المسرح".
ومن المقرر عرض المسرحية يوم 25 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو أول عمل مسرحي للفنان أحمد عز.
مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| تارا عماد عن مشاركتها في مسرحية "علاء الدين":" قالولي سيبلنا نفسك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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