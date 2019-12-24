نشرت الفاشينيستا السعودية شوق محمد مقطع فيديو عبر حسابها بسناب ردت فيه على بعض الفتيات اللاتي قلن أنهن تعرضن للتحرش خلال حضورهن حفل مدل بيست بالرياض .
وقالت شوق في الفيديو : ” أنا رحت الحفل وانبسطت ، وما حد تحرش فيني ، واللي تقول إنها تعرضت للتحرش ”قليلة أدب“ .
وأضافت شوق : ” اللي تحترم نفسها تُحترم من غيرها وما حد يقرب لها وأنا كنت في الحفل ، لكن هناك فتيات يذهبن ويرغبن في في أن يتحرش أحد بهن” .
وأثارت تصريحات شوق ، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، واتفق بعض المغردين معها ، فيما هاجمها البعض الآخر عبر هاشتاق #اخرسي_شوق_محمد .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشهورة سناب شوق محمد: من يقلن إنهن تعرضن للتحرش في حفل مدل بيست قليلات أدب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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