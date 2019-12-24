شاهد: فنانة مصرية ترتدي فستان زفاف بقيمة 15 مليون دولار

ارتدت الفنانة المصرية مي عمر، فستان زفاف في عرض أزياء بقيمة 15 مليون دولار.
وظهرت عمر بالفستان في العرض الذي يقام حاليا في أحد فنادق وسط القاهرة بحضور عدد من مشاهير الفن والمجتمع.
ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مقطع فيديو ظهر فيه مصمم الفستان هاني البحيري، وهو يؤكد أنه تكلف 15 مليون دولار بسبب أحجار الماس والمجوهرات الثمينة التي ظهرت في تصميم الفستان.
وأثار سعر الفستان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن وضع هذا المبلغ في فستان زفاف شيء مستفز، في ظل معاناة الشعوب اقتصاديا.
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