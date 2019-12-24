شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام

أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجدداً بعدما نشرت صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيها وهي ترتدي روب الاستحمام وتغلف شعرها بمنشفة وتجلس في الحوض. وأطلقت بذلك موجة واسعة من التعليقات حيث انتقدها بعض المتابعين وتساءلوا عن جدوى نشر مثل هذه الصورة.

ورأى آخرون أن هذه الصور غير المألوفة تشكل جزءًا من شخصية الفنانة الغريبة وغير العادية والمميزة.

وحققت أكثر من 12 ألف إعجاب في مدة قصيرة وتعليقاً كتبت: “لا تخبرهم بكل تفاصيلك سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً”.

وفي وقت سابق لفتت الفنانة الانتباه بظهورها في صورة التقطت لها أثناء إحيائها أحد الأفراح. وقد أظهرت جمال قوامها بارتدائها فستاناً ضيقاً مزيناً بنقشة الورود.