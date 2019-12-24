أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجدداً بعدما نشرت صورة جديدة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وظهرت فيها وهي ترتدي روب الاستحمام وتغلف شعرها بمنشفة وتجلس في الحوض. وأطلقت بذلك موجة واسعة من التعليقات حيث انتقدها بعض المتابعين وتساءلوا عن جدوى نشر مثل هذه الصورة.
ورأى آخرون أن هذه الصور غير المألوفة تشكل جزءًا من شخصية الفنانة الغريبة وغير العادية والمميزة.
وحققت أكثر من 12 ألف إعجاب في مدة قصيرة وتعليقاً كتبت: “لا تخبرهم بكل تفاصيلك سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً”.
وفي وقت سابق لفتت الفنانة الانتباه بظهورها في صورة التقطت لها أثناء إحيائها أحد الأفراح. وقد أظهرت جمال قوامها بارتدائها فستاناً ضيقاً مزيناً بنقشة الورود.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تفاجئ الجميع بصورة من حوض الاستحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.