بالفيديو: نهى نبيل تأكل الورق.. ما القصة؟

لفتت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية نهى نبيل الأنظار في فيديو جديد لها تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وبدت فيه وهي تقوم بأكل الورق مشيرة إلى أنه مصنوع من الخبز. وذكرت أنه لذيذ رداً على سؤال شخص يرافقها.
وأثار المقطع ضجة في أوساط متابعي تلك الحسابات وفيما رأى بعضهم أن الموقف طريف اعتبر آخرون أن المشاهير يمتلكون الكثير من الوقت لإضاعته بتسجيل الفيديوهات.
ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الاهتمام في وقت سابق بنشر فيديو آخر ظهرت فيه برفقة أولادها الثلاثة واستعرضت منزلاً جديداً اشترته العائلة في دبي.
وتجولت معهم في أنحاء المنزل الذي بدا فخماً جداً ولفتت إلى أنها أردات أن يتم تصميمه بطريقة حديثة جداً وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. وأشارت إلى أن ترتيبه لم يكتمل بعد.
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