بالفيديو: زوج إلهام الفضالة يتعرض لحادث انقلاب بالسيارة.. وهذه التفاصيل

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تعرض زوجها لحادث انقلاب بالسيارة. وجاء هذا في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه وهي تجلس في السيارة حيث أشارت إلى أنه أصيب ببعض الجروح التي احتاجت إلى تقطيب في الوجه.

ولفتت إلى أنه تم فحص عموده الفقري معربة عن اطمئنانها لأنه ما زال يحرك رأسه ورقبته، ما يعني أنه تجاوز الخطر.

وعرضت الفنانة سيارة الزوج التي بدا أنها تحطمت بالكامل معربة عن تأثرها الشديد بحالتها وعن امتنانها الكبير لبقائه سالماً.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث تمنى هؤلاء الشفاء العاجل للأخير معلنين تعاطفهم مع الممثلة.