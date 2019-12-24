“موسم الرياض” ينظم أضخم حفل غنائي يحييه 7 من مشاهير الطرب العربي

ينظم «موسم الرياض»، خلال فعالياته المتواصلة، أضخم حفل غنائي، ممثلًا في ليلة الملحن السعودي، ياسر بوعلي، يوم الجمعة 27 ديسمبر، على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات «ليالي الأساطير»، التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه. يقام الحفل تحت شعار: «دع الموسيقى تسرد قصة الحياة»، عبر ليلة غنائية استثنائية بمشاركة 7 من أشهر نجوم الفن والغناء في المملكة والخليج والعالم العربي «راشد الماجد، رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أنغام، فؤاد عبدالواحد، وعايض يوسف». وسيقدم نجوم الحفل مجموعة من أجمل الروائع اللحنية للملحن ياسر بوعلي، التي حققت نجاحاً باهراً، وسجلت رواجاً كبيراً في الساحتين الخليجية والعربية، إذ تميّزت أعماله التلحينية بالذائقة الفنية المرهفة، وبالتنوع الجميل، الذي يرضي مختلف الأذواق الموسيقية في العالم العربي.

وترسم ليلة الملحن السعودي ياسر بوعلي، لوحات فنية مبتكرة، وصوراً إبداعية في غاية الروعة، من خلال مؤثرات سمعية وبصرية فريدة، وتصاميم حديثة في المسرح، وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جاذبة، مع أحدث التقنيات المرئية، والعروض ثلاثية الأبعاد «3D». ويشرف على تنظيم هذه الليلة فريق عمل تنفيذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميّزة، والأسماء العالمية البارزة في مجال الإخراج والإنتاج وتصميم المسرح، من بينهم المخرج الأمريكي العالمي الشهير نابليون ديومو، الحاصل على عدة جوائز عالمية مرموقة، منها جائزة إيمي « Emmy Award»، الأمريكية العريقة في عامي 2011 و 2014م.

وبدأ الموسيقار ياسر بوعلي، انطلاقته الفنية في عالم الألحان مع الفنان راشد الماجد عندما قدَّم له لحناً باللون الرومانسي لأغنيته المتميّزة «هدية» عام 2008م، لينطلق معه بعدها عبر مجموعة من الأعمال الغنائية، حتى لحَّن له أكثر من 15 عملاً غنائياً. ويُعدُّ الفنان رابح صقر أبرز مَن غنى من ألحان ياسر بوعلي، إذ تغنى بأكثر من 20 أغنية من ألحانه، وبدأ تعاونه معه عام 2008م في ألبوم «إحساس»، إضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية المنفردة، ليشكِّل رابح وبوعلي «توأمةً موسيقية ناجحة»، أضافت إليهما الكثير، وكانت سبباً من أسباب رسوخ خطاهما الفنية. كما غنَّى من ألحانه الفنان راشد الفارس، الذي تعاون معه للمرة الأولى في ألبوم «شيء ثاني» عام 2010م، وبعد نجاح التجربة الفنية، كرَّر التعاون معه مرة أخرى في ألبوم بعنوان «ناوي» عام 2016م، وكذلك تعاون مع الفنان ماجد المهندس الذي لازمه منذ بداياته اللحنية، فغنى من ألحانه «خلاص ببعد» الأغنية التي طرحها ضمن ألبومه «انسى» عام 2008م، وبعد نجاحها، استمر التعاون ليصل عدد الألحان التي حظي بها المهندس 14 لحناً.

ونالت الفنانة نوال الكويتية عدداً من ألحان بوعلي في تعاون كبير بينهما، فحققت الأغنيات العاطفية والرومانسية التي لحنها لها نجاحاً وانتشاراً كبيرين في العالم العربي، كما تعاونت معه الفنانة أنغـام، فلحَّن لها أغنيات في ألبومها الخليجي «راح تذكرني» عام 2018م الذي حظي بنجاح كبير. وأسهمت الألحان الجميلة التي قدمها ياسر بوعلي لكبار نجوم الغناء، في توسيع دائرة تعاونه مع الفنانين وإقبال كثير من الفنانين عليه لتلحين أعمالهم، منهم على سبيل المثال: إبراهيم الحكمي، وليد الشامي، عايض يوسف، داليا مبارك، عبدالمجيد عبدالله، حسين الجسمي، طلال سلامة، فؤاد عبدالواحد، شمة حمدان، وإسماعيل مبارك، وغيرهم. وسجَّل الملحن ياسر بوعلي اسمه ضمن قائمة الملحنين الذين لحَّنوا الأوبريتات التي تُقدَّم في مهرجان (الجنادرية)، فأبدع في تلحين أوبريت «أئمة وملوك» عام 2018م، الذي أداه كلٌّ من الفنانين محمد عبده، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وماجد المهندس، كما تفنَّن في صياغة مجموعة من اللوحات الوطنية في مناسبات كثيرة كان الوطن محورها ومصدر إلهامه.