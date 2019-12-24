أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير الكوخ المحترق

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي بدء تصوير مسلسله الجديد بعنوان "الكوخ المحترق"، وهي عن لغز من ألغاز المغامرين الخمسة الشهيرة للكاتب الكبير محمود سالم.

نشر عبدالباقي صورة له من المسلسل برفقة عدد من أبطال العمل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مسلسل الكوخ المحترق.. عن ألغاز المغامرون الخمسة للكاتب الكبير محمود سالم.. إخراج سيف يوسف.. سيناريو وحوار جوزيف فوزي.. إنتاج وورك شوب للإنتاج الفني.. بدأنا التصوير وانتظرونا قريباً إن شاء الله". حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مسلسل الكوخ المحترق.. عن ألغاز المغامرون الخمسة للكاتب الكبير محمود سالم.. إخراج سيف يوسف.. سيناريو وحوار جوزيف فوزي.. إنتاج وورك شوب للإنتاج الفني.. بدأنا التصوير وانتظرونا قريباً إن شاء الله".



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبدالباقي مجموعة عروض مسرحية ذات طابع كوميدي استعراضي، فكرته وإخراجه، بعنوان "مسرح السعودية"، قدمها بالمملكة، بمشاركة كل من: عبدالرحمن اليماني، خيرية أبو لبن، محمد فايز، حبيب الحبيب، أسعد الزهراني.

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