شاهد.. راغب علامة يختتم نجاح ذا فويس برسالة خاصة لجمهوره

وجه المطرب راغب علامة رسالة شكر وتقدير لجمهوره، والقائمين على برنامج المواهب الشهير "ذا فويس"، وذلك مع انتهاء الموسم الخامس منه، الذي أُختتم بفوز المتسابق التونسي مهدي عياشي، من فريق راغب وحصوله علي لقب "أفضل صوت".
نشر راغب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورًا له من البرنامج، وعلق قائلًا: "مع انتهاء مشوار برنامج ذا فويس
وتابع: "شكراً من القلب لجان ماري رياشي و الفرقة الموسيقية بقيادة عصام.. شكراً ياسر وسامحوني اذا نسيت حدا.. انا فخور أنني كنت ببرنامج ذا فويس هيدا الموسم وزادني فخر فريقي المميز فريق راغب".
وتابع: "شكراً لكل واحد آمن فينا وساهم بأي طريقة كانت حتى نفوز بلقب احلى صوت.. مع تنويه خاص بمواهب فريق راغب اللي أبدعوا وبيستحقوا عن جدارة يكونوا نجوم بعالم الفن ".
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