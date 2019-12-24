خالد ومريم يكملان مسيرة عامر منيب بـناويلي

استكمل الفنان الصاعد خالد منيب، ابن أخ الفنان القدير عامر منيب، والذي نال صوته على إعجاب الكثيرين، وشهد عليه النجم الكبير تامر حسني، عندما قدمه للجمهور في حفل مدينة العلمين.
وغنى منيب ناويلي على إيه، وهي من كلمات تامرحسين، وألحان خالد منيب، توزيع طارق توكل.
ومن ناحيتها فاجأت الفنانة الصاعدة مريم عامر منيب، محبي والدها النجم عامر منيب، بأغنيتها الجديدة، وهي توزيع جديد لأغنية عامل إيه في حياتك، والتي تخطت حاجز الـ مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها.
وأغنية عامل إيه في حياتك من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وهي ضمن ألبوم حظي من السما.
يذكر أن الفنان عامر منيب، طرح سابقًا هذا الألبوم والذس ضم 10 أغاني، ومن بينها: فيك حاجة، و بقول، جيت على بالي، كلام، من غير لقاك، اوصف ايه.
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