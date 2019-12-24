الفن والحياة أمسيتان ثقافيتان بأوبرا دمنهور والإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر امسيتين ثقافيتين بعنوان الفن والحياة وذلك فى السابعة مساء الخميس 26 ديسمبر على مسرح اوبرا دمنهور ومساء الجمعة 27 ديسمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ". الإسكندرية ". تستضيف كلا من الدكتور احمد عبد الله استشارى الطب النفسى ، الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك ، والتشكيليين حسين نوح الذى يقدم نماذج من اعماله ببهو مسرح اوبرا دمنهور، وجرجس بخيت ويعرض بعض إبداعاته ببهو مسرح أوبرا الإسكندرية . من اعماله ببهو مسرح اوبرا دمنهور، وجرجس بخيت ويعرض بعض إبداعاته ببهو مسرح أوبرا الإسكندرية . ومن المقرر أن يدور الحوار حول مفهوم الإبداع ودوافعه النفسية وسيكولوجية عملية الابتكار الى جانب مقومات الشخصية الإبداعية ودور الفنون فى عملية العلاج النفسى باعتباره وسيلة لتفريغ الطاقات .

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