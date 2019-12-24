فرقة الأوبرا تواصل احتفالاتها بالكريسماس

تواصل فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد حيث تقدم 4 عروض تقام يومى الأربعاء ، الخميس ٢٥ ، ٢٦ ديسمبر بمعهد الموسيقي العربية من إخراج حازم طايل، ويومى الاحد ، الاثنين ٢٩ ، ٣٠ ديسمبر بالمسرح الصغير من إخراج شريف رمضان .
ومن المقرر أن يتضمن برنامج
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