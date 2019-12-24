فرقة الأوبرا تواصل احتفالاتها بالكريسماس

تواصل فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد حيث تقدم 4 عروض تقام يومى الأربعاء ، الخميس ٢٥ ، ٢٦ ديسمبر بمعهد الموسيقي العربية من إخراج حازم طايل، ويومى الاحد ، الاثنين ٢٩ ، ٣٠ ديسمبر بالمسرح الصغير من إخراج شريف رمضان .



ومن المقرر أن يتضمن برنامج

الحفلات مجموعة من أشهر أغانى الكريسماس والعام الجديد منها ليلة صامتة ، يالها من ليله مقدسة ، الكريسماس الابيض ، شتاء رائع ، سانتا لوتشيا ، مارى هل تعلمين ، تحيا ماريا والثلج الأبيض .. أداء إيمان مصطفي، تحية شمس الدين ، منى رفلة ، رضا الوكيل ، مصطفي محمد ، عبد الوهاب السيد ، عماد عادل ، جولي فيظي ، وليد كريم ، داليا فاروق ، جيهان فايد ، جاكلين رفيق ، عمرو مدحت ، عزت غانم ، ابراهيم ناجي ، ليلي ابراهيم ، نورستا المرغني ، اسامة علي ، اسامة جمال ، انجى محسن ، هشام الجندي ، الهامي امين ، تامر توفيق وبرهان الدين فاروق .