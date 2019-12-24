بهذه الكلمات.. أحمد طلعت يُهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

حرص الفنان أحمد طلعت على تهنئة الفنانة غادة عادل في عيد ميلادها، حيث نشر صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق طلعت على الصورة عبر حسابه قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا دودو يا أحلى أزهار في الدنيا.. اتمنالك الأفضل دائمًا يا حبيبة قلبي".

جدير بالذكر أن أحمد طلعت وغادة عادل تعاونا سويًا من خلال مسلسل "مملكة إبليس"، اللذان يقومان ببطولته إلى جانب كل من، وغادة عادل تعاونا سويًا من خلال مسلسل "مملكة إبليس"، اللذان يقومان ببطولته إلى جانب كل من، رانيا يوسف ، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داود، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.



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