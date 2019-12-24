محمد صبحى: الفنان لا يصلح أن يكون موظفًا

قال الفنان محمد صبحي إنه من الصحيح عندما تخطئ أمام أبنائك من المفترض أن تعترف بخطئك، موضحًا أن أهم أسس بناء الأسرة السليمة عدم دراية الأبناء بالمشاكل التي قد تحدث بين الوالدين، مشيرًا إلى أنه لابد من إبعاد الأبناء عن الأعمال المدمرة للعواطف التي صورت المرأة إما تاجرة مخدرات، أو عاهرة، موضحًا أن هناك 5 مسلسلات في الفترة الأخيرة ضمت 5 مشاهد صورت المرأة بصورة غير سليمة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى أعقبت ندوة "الثقافة وبناء الإنسان"، التي نظمتها مدارس وجمعية الشبان المسلمين ببنها، بحضور الدكتور أحمد السقا نائبًا عن مجلس الإدارة، ومصطفى عبدالحميد فرج، الممثل القانوني للمدارس والجمعية، وفاتن خربوش، نائبًا عن جامعة بنها، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الذي استقبل "صبحي" في مكتبه، معربًا عن سعادته بدور الفنان في نشر الوعي الثقافي بين ربوع الشباب والأسر المصرية، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

أضاف "صبحي"، أن هناك بعض الأعمال صورت للطفل بأن الرجولة هي القتل وأخذ الحق بعيدًا عن القانون والدولة، وهو ما نراه في مجتمعنا من خلال جرائم قتل ارتكبها أطفال دون السن، والبعض روج لهم أن الإعدام لن يطولهم، "في إشارة لقضية شهيد الشهامة محمود

البنا وقاتله راجح"، مناديًا بإعطاء فرصة للطلاب بمدارسهم وبث مناخ من الحرية للتعبير عن آرائهم.

استنكر "صبحي"، الأرقام الفلكية في أجور الفنانين بالمسلسلات والأعمال الفنية التي تصل إلى 50 مليون جنيه وأكثر، واصفًا هذه الظاهرة بأنها جريمة في وقت البلد تبني نفسها فيه، قائلًا "لازم نستحي حتى الـ20 مليون جنيه كتير"، وروى أنه رفض أحد العروض من إحدى شركات الإنتاج الفني لأداء عمل درامي كبير، وطلب أجرًا خلال المفاوضات لا يقل عن الفنان الكبير عادل إمام والممثل محمد رمضان، ووافقت الشركة وعند كتابة العقد وبداية التوقيع مزقته، موضحًا "لأني استحرمت المبلغ الكبير لأني لا أعمل إلا في أعمال أنا أحبها وتقدم رسالة للناس".

وتابع "صبحي"، أنه يرفض مقارنته بالفنان يحيى الفخراني كمنافس في مجال المسرح، فالأخير لا يصنف كممثل مسرحي، كما أنه لا يصنف كممثل سينمائي، وكل منهما له طريقة في الفن، مشيرًا إلى أن مصر فقدت أكثر من 27 مسرحًا تم هدمها لاستبدالها بعمارات سكنية، معظمها خالف القانون ولم يتم إنشاء مسارح بديلة بداخلها، كما

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نص القانون.

قارن "صبحي"، هذه المبالغ بما تقاضاه في مسلسل "سمبل"، الذي بلغ أجره بعد الضريبة 960 جنيهًا، بواقع 40 جنيهًا للحلقة الواحدة بإجمالي 30 حلقة.

وقال، إنه ابتعد عن السينما بعد انتشار ظاهرة أفلام المقاولات التي تعتمد في المقام الأول على الإسفاف والعري، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الأفلام التي تدر الملايين على منتجيها يرجع إلى أن جمهورها "قليل الأدب مثلها"، ويجب على الجمهور مقاطعة مثل هذه الأعمال التي تقوم على البذاءة حتى نستطيع مواجهتها، وإبطال حجج صانعيها بأنها ناجحة وتحقق إيرادات، لأن ملء جيوب هؤلاء المنتجين بثمن التذاكر يخذل من يقدمون فنًا هادفًا.

وأعرب "صبحي" عن استياءه من موجة مذيعي وبرامج التوك شو التي تقوم على التطبيل للقيادة السياسية بشكل فج، مؤكدًا أن هذا يؤذي القيادة السياسية وعلى غير الحقيقة، فالرئيس يستنكر هذا، قائلًا "أنا بحب الرئيس السيسي وكل واحد فينا لديه أفكار وانتقادات ولكن الكل يجمعه حب الوطن"، موجهًا رسالة للإعلاميين بتقديم رسالة صادقة وتحليل شفاف لما يحدث من إنجازات والتوقف عن التطبيل والتقليد الأعمى، واصفًا ما يحدث بأنه "غتاتة في التطبيل".

وأوضح "صبحي"، أنه رفض طلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، مرتين لتولي منصب وزير الثقافة بجانب مرتين أخريين، قائلًا "الفنان لا يصلح أن يكون موظفًا يتقاضى أجرًا، فالوزير يمتلك رؤية ويديرها، كما أن الفنان حر يقدم فنًا يخاطب العقل ولا يخاطب الغرائز"، مشيرًا إلى أن عمل الفنانين كموظفين في وزارة الثقافة أمر يرفضه، قائلًا "الفنان الذي يحترم فنه ووطنه يكون أعلى من الوزير، وأنا أكره المناصب".