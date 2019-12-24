فيديو.. تامر حسني يقترب من المليون الخامس بـ"حلو المكان"

اقتربت أغنية "حلو المكان" للمطرب تامر حسني، من كسر حاجز المليون الخامس من حيث عدد المشاهدات، وذلك بعد مرور 6 أيام على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن "حلو المكان"، هي الأغنية الرسمية لفيلم الفلوس، وحققت منذ إطلاقها 4 ملايين، و 955,257 ألف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساچ عبد

الرحمن شوقي، ماستر أمير محروس.

يذكر أن فيلم الفلوس هو آخر أعمال تامر حسني الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من: خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلّام، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، قصة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

