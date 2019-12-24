محمد صبحى : قاطعوا الفن المنحرف الهادم لمستقبل شباب الوطن

قال الفنان محمد صبحى إن هناك روافد لبناء الإنسان من أهمها الثقافة بمهمومها الشامل والتى تعنى السلوك الذى يعبر عن الشعوب ونحكم عليها من خلال سلوكيات ابنائها وكذلك التعليم والإعلام والفن.

وطالب صبحى خلال الندوة التى نظمتها مدرسة الشبان المسلمين ببنها برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالابتعاد عن كل ما يلوث العقول ويشوه الوجدان معقبا بقوله ( قاطعوا الفن المنحرف .. الفن الهادم لمستقبل اجيال ) فالفن هو معول وسلاح ذو حدين ولدينا فى مصر معاول كثيرة تهدم اجيالنا وخصوصا فى سن الشباب من خلال الميديا والتليفزيون والسينما والأنترنت فكيف يمكن بناء انسان يمنح من الحياة ومن عمره 16 ساعة يوميا ليقضيها على الأنترنت وفقا لإحصائية قمت بإعدادها فى أكثر من جامعة لتكشف حجم الكارثة لشباب يهدم من عمره 16 ساعة يوميا يتابع ويطاوع اللا حقيقة واللا خيال .. شاب يسرق من حضن أمه وأبوه وأسرته فمواقع لاالتواصل الإجتماعي الأن مصيبة وكارثة فاعداء الوطن يتوصلون لقمة الأبداع فى الإختراع العلمى الجيد ولكنهم يعلمون اننا سفهاء فى استهلاكنا فهم يعرفون الإستخدام المنظم الذى لا يتجاوز الساعتين يوميا وتركونا نهدر طاقتنا وخيالنا وحياتنا فى حقائق مغلوطة لا يمكن الجزم بها.

وأضاف صبحى فى الندوة التى أشرف على تنظيمها مصطفى عبد الحميد الممثل القانونى لمدارس الشبان المسلمين ببنها وحضرها اشرف ادريس مدير امن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعددا من القيادات من بينهم الدكتور احمد السقا وسعاد فرج وعادل الغباشى وعددا كبيرا من طلاب المدرسة قائلا انا سعيد بزيارة مدينة بنها التى لم ازورها

منذ قرابة الثلاثون عاما وسعيد بالنضج الذى اراه فى الطلاب الذين حضروا الندوة محذرا من ان تكون اهم طموحاتهم وطموحات جيل الشباب هو الدراسة والوظيفة واصفا اياه بأنه أكبر حلم محطم لانه سيفرز مواطنا بلا قيمة مضافة للوطن ولا تعتقدوا ان الدراسة والوظيفة هى نقطة النهاية فى الكفاح ويجب ان يكون طموحكم هو ان تكون عظيما ومختلفا فأنا لم اتخذ قرارا فى حياتى الا ان اكون مختلفا وان تكون مسرحياتى مختلفة وهناك شيئان العلم والفن لا شاطىء لهما فالعلم يتطلب منك طوال حياتك ان تسبح ولا تجد الشاطىء الا بالموت فالعلم هو ان تظل تسقي بالعلم فتعلموا قراءة المستقبل.

وانتقد الفنان محمد صبحى عدم شرحة مفاهيم التنمية المستدامة فى العلام معبرا بقوله ( فى الاعلام يوميا يتحدثون عن التنمية المستدامة ولا أحد يفهم معناها ) لتظل المسألة غامضة للمواطن فالتنمية المستدامة هى كل الأشياء التى تملكها كيف تفيدك وانت حى وتفيد الأجيال القادمة فخلال مؤتمر شباب العالم كانت هناك ثقافات كثيرة لاحظت خلالها ان هؤلاء الشباب يرون ما يحدث فى المستقبل وعليكم كشباب مصر ان تأخذوا من الماضى الأصالة والتراث والقيم وخذوا من المستقبل نظرة حقيقية لما سيحدث فحقيقة نحن لا زلنا متأخرين عن مخترعات العالم وعن تحقيق العدالة فى الحياة التى تتطلب ان يستفيد الشباب والمسنين من التنمية المستدامة وتفيد الأجيال القادمة المستقبلية.

وانتقد صبحى ما يتم من هدر لمياة النيل وتلويثه وقال إن إهدار مياه النيل وتلويثة جريمة كبرى فى الحضارة العظيمة الحضارة الفرعونية فالتنمية المستدامة تعنى هنا ان يحمى الجيل الحالى هذا المورد العظيم من اجل الأجيال القادمة فخلال ال 20 عاما القادمة من الممكن توزيع المياة بالبطاقة فنقطة المياة تساوى حياة.

وطالب الفنان محمد صبحى بالإبتعاد عن السلوكيات السلبية التى تتنافي مع الدين الإسلامى الذى يحض على الطهارة فى وقت نرى الشوارع مليئة بكميات من القذارة فاقرأوا تاريخكم وخذوا منه القيم العظيمة ساردا قصة بينه وبين حفيده حول تقبيل يد الأب والجد والأم واختلافه معه فى مفهوم هذا التقبيل واقناعه لحفيده وتعليمه ان هذا يعبر عن التوقير والتقدير والإحترام وليس عبودية ويسعرهم بالشكر لما قدموه.

وحول مفهوم الأسرة قال صبحى : عندما نتحدث عن الأسرة فهناك شيء مهم وهو ان يكون الأب والأم على قدر من التربية لكى يربون ابنائهم بشكل سليم وهذا ما عرضته خلال مسلسل ونيس وعلاقتى بمايسة زوجتى فى المسلسل .

Advertisements

واضاف انه يقدم حاليا مسرحية ( انا والنحلة والدبور ) والتى تتناول المرأة مطالبا بابعاد الأطفال عن كل الأعمال المدمرة للعقول والعواطف.

وقال لاحظت خلال 6 مسلسلات ان هناك وصفا للمرأة بصفات لا تليق بها فكيف نحذف الصورة الذهنية التى انطبعت فى عقول الأطفال حول المرأة بعدما رأوة فى تلك المسلسلات وغيرها فالأطفال التى تقتل لأن هناك نوعا من الفن قال لها هذة هى الرجولة وكبار مجرمين يلعبون بعقول اطفال من اجل ان يقتلوا لانهم لن يعدموا.

وتزامنا مع الندوة التقى الفنان محمد صبحى بطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم واشاد صبحى بما رأة من افكار للطلاب ومن تنظيم جيد.

وقال طه عجلان ان هناك خارطة طريق حقيقية لتطوير التعليم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك اتجاها وهدفا يقوده الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى هذا الإتجاة الهادف لبناء الوطن.

فيما شاهد الفنان محمد صبحى اسكتشا فنيا قدمه طلاب المدرسة لمسرحية الجوكر والذى تفاعل معه صبحى وابدى اعجابه باداء الطلاب .