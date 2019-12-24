كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سامى: لم أسخر من عمرو يوسف بسبب "خالد بن الوليد" وتصريحاتى يتم تحريفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد سامى أن معظم تصريحاته لوسائل الاعلام خلال تواجده فى مهرجان الاسكندرية للمسرح العربى قبل اسبوعين تم تحريفها ولم تنقل كما قالها نصاً موضحة أنه لا يمكن أن يسخر من عمرو يوسف لأن هناك صداقة تربطهما وكانا يستعداً للتعاون سوياً فى فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى قبل اعتذارهما مشدداً على أن وسائل يجب أن تتحرى الدقة فى نقل التصريحات كما قيلت بدون تحريف.
وفى سياق متصل يعمل المخرج محمد سامى على تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث بدأ أول المشاهد الأسبوع الماضى بمشاركة معظم أبطال العمل وهم نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر وادوارد وريم سامى ورحاب الجمل وعبد العزيز مخيون.