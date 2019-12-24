تراند اليوم : حسن الشافعي يكشف موعد طرح أغنية “مامي كوسا”

نشر الموزع الموسيقي حسن الشافعي عن استعداده لطرح مشروعه الفني الجديد، والذي يجمعه مع كل من أحمد سعد وكنكا.

ونشر حسن عبر حسابه على Instagram اسم الأغنية الجديدة وهي “مامي كوسا”، والمقرر أن يتم طرحها مع مطلع العام الجديد.

الأغنية الجديدة من كلمات كل من إسلام كنكا ومنة عدلي القيعي ، ومن ألحان إسلام كنكا وأحمد سعد وخالد عصام الدين.

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كما تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام الماضية مع المخرج أحمد القيعي ، وتم تصويرها في قصر المانسترلي في مصر.

والأغنية الجديدة من إنتاج شركة The Basement Records ، ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية لها قريبا في معظم الميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي، طرحه لأغنية “قلبك وين”، مع المطرب الليبي بهجت، والتي تم طرحها في شهر يونيو