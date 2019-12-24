تراند اليوم : برعاية أشرف عبد الباقي.. بدء تصوير مسلسل ألغاز المغامرون الخمسة – تفاصيل

الفنان أشرف عبد الباقي بدء تصوير مسلسله الجديد “الكوخ المحترق”، عن ألغاز “المغامرون الخمسة” للكاتب الكبير محمود سالم.



نشر عبد الباقي صورة البوستر الدعائي الأول للمسلسل، عبر حسابه على Instagram، وعلق كاتبا: “مسلسل الكوخ المحترق (عن ألغاز المغامرون الخمسة) للكاتب الكبير محمود سالم. إخراج: سيف يوسف، سيناريو وحوار: جوزيف فوزي، إنتاج: وورك شوب للإنتاج الفني.. بدأنا التصوير، وانتظرونا قريباً إن شاء الله”.

مسلسل “الكوخ المحترق” من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، والأطفال: :علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد”، سيناريو وحوار: جوزيف فوزي، وإخراج: سيف يوسف، وإنتاج: وورك شوب للإنتاج الفني