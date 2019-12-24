تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير ودفنه سرًا

فقد الوسط الفني في مصر فنان شهير أمس، حيث تم دفنه سرًا دون الإعلان عن وفاته.

وودع الفنان المصري جلال رجب عالمنا أمس الاثنين، وشيعت جنازته ودفن بمقابر أسرته، فيما لم يحضر مراسم الدفن أحد من الفنانين أو تعلن نقابة المهن التمثيلية الخبر أمس.

من جانبه كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية في مصر، خلال تصريحات نقلها موقع “اليوم السابع”، عن موعد العزاء قائلا : يقام العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وكانت أخر أعمال جلال رجب هو فيلم “إعدام بريء”، من بطولة أحمد خليل، ومحمد متولي، وصبرى عبد المنعم، ونهال عنبر، ونورهان، وعبير منير، ومن تأليف عماد يوسف، وإخراج إسماعيل جمال.

ويعتبر الفنان الراحل من أشهر الفنانين وله رصيد كبير من الأعمال السينمائية مع النجوم الكبار عادل إمام ونادية الجندي كما له بعض المسلسلات ومن أشهر أعماله ” الإرهاب والكباب”،” الشقي”،”الرغبة”،” عبود على الحدود”،” اغتيال”، ومن المسلسلات “شموع لا تنطفيء”،”الصمت”،”السقوط في بئر سبع “،”عمر عبد العزيز”.

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