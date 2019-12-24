كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:52 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” تكشف من خلاله عن تعرض زوجها لحادث إنقلاب بالسيارة .
وظهرت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو وهي تجلس في السيارة وتشرح ما تعرض له زوجها من إصابات بالوجه التي احتاجت إلى الخياطة .
وأضافت إنه تم فحص عموده الفقري معربة عن اطمئنانها لأنه ما زال يحرك رأسه ورقبته ما يعني أنه تجاوز الخطر .
ثم عرضت إلهام الفضالة شكل سيارة زوجها بعد الحادث التي تحطمت بشكل كبير وظلت تردد بشكل متأثر : ” الله حفظك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. إلهام الفضالة تكشف تعرض زوجها لحادث إنقلاب السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.