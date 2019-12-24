بالفيديو .. إلهام الفضالة تكشف تعرض زوجها لحادث إنقلاب السيارة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:52 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” تكشف من خلاله عن تعرض زوجها لحادث إنقلاب بالسيارة .

وظهرت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو وهي تجلس في السيارة وتشرح ما تعرض له زوجها من إصابات بالوجه التي احتاجت إلى الخياطة .

وأضافت إنه تم فحص عموده الفقري معربة عن اطمئنانها لأنه ما زال يحرك رأسه ورقبته ما يعني أنه تجاوز الخطر .

ثم عرضت إلهام الفضالة شكل سيارة زوجها بعد الحادث التي تحطمت بشكل كبير وظلت تردد بشكل متأثر : ” الله حفظك ” .