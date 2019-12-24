بالصور- احصلي على اطلالة شبابية بأسلوب سميرة سعيد

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Dec 24, 2019
كشفت النجمة المغربية سميرة سعيد عن كامل الاطلالة الشبابية التي ظهرت فيها في كليب “هليلة”، حيث بدت مشرقة وحيوية بستايل عصري، بدت فيه أصغر سناً.
وكانت “سعيد” قد أطلقت في 21 ديسمبر الجاري كليب أغنيتها الجديدة “هليلة” حيث تخطى العمل حاجز الـ 680 الف مشاهدة خلال ايام قليلة.
أغنية “هليلة” كلمات شادى نور، الحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماسترينغ امير محروس. وقد صدرت على المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.
نذكر ان الديفا غنت “هليلة” لأول مرة في العرض المباشر النهائي من برنامج “ذا فويس” يوم السبت الفائت حيث فاز باللقب فريق السوبرستار راغب علامة.
كما ان سميرة سعيد تستعد للمشاركة في لجنة تحكيم “ذا فويس سينيور” الى جانب كل من النجوم نجوى كرم، هاني شاكر وملحم زين حيث من المتوقع ان يعرض بعد انتهاء عرض “ذا فويس كيدز” الذي سينطلق قريباً جداً عبر شاشة “ام بي سي”.
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