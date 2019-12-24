أسامة فوزي عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان "ميفيولا"

وقع اختيار اللجنة المنظمة لمهرجان "ميفيولا" لعروض المونودراما والديودراما في دورته الثانية على الدكتور اسامة فوزي، مدرس مساعد بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كأحد أعضاء لجنة التحكيم للمهرجان في دورته الثانية.يذكر أن أسامة فوزي يعمل ممثل ومخرج مسرحي وهو حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس ١٩٩٨،كما حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام ٢٠٠٣ ودبلومة دراسات عليا في الإخراج المسرحي ٢٠٠٥، وحصل على ماجيستير في علوم المسرح ٢٠١٦ ويعمل مدرسا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية. قد يهمك ايضاً: المهن التمثيلية تكرم حسن حسني على مسرح النقابة الأربعاء تقديرًا لأعماله دينا عبدالله توضح سبب ابتعادها عن التمثيل

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