"نيوسنشري" تطلق الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "الفلوس"

أطلقت نيوسنشري للإنتاج الإعلان الرسمي الثاني لفيلم الفلوس من بطولة النجم تامر حسني وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 25 ديسمبر المقبل.ويظهر في الإعلان الثاني للفيلم المزيد من لقطات الأكشن التي تتنوع بين المشاهد التي تجمع بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني، ومطاردات السيارات، وتفاصيل جديدة في الخدع والألاعيب بين الشخصيات.يدور الفيلم حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام. وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخلياً، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم، بينما تتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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